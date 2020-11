Saragoça-Real Oviedo: fugir da zona perigosa

Colocados na metade inferior da tabela da Segunda Divisão espanhola, no 18.º e 16.º postos respetivamente, Saragoça e Real Oviedo encontram-se esta sexta-feira no La Romareda, numa partida na qual os da casa procurarão colocar um ponto final numa incrível série de sete jogos seguidos sem ganhar, com quatro derrotas e três empates para contar.



Do lado oposto estará um Oviedo em melhor momento, já que vem de duas vitórias consecutivas, mas que apenas tem mais 3 pontos na tabela classificativa. A formação visitante, refira-se, vem de quatro jogos nos quais se registaram sempre acima de 3 golos.



Falando em golos, agora no lado do Saragoça, note-se que a equipa da casa foi a primeira a sofrer em cinco dos tais sete jogos sem vencer, havendo a particularidade de em apenas um dos últimos seis terem havido mais do que 2 golos.



Quanto ao confronto direto, aí a promessa é de golos - houve três em cinco dos últimos seis jogos -, sendo que o Oviedo leva já meia dúzia de partidas a encaixar diante deste Saragoça. Ainda assim, note-se que na temporada passada sofreu dois golos em ambos os jogos e... venceu um e empatou o outro.