Saragoça-Sp. Gijón: irá haver 'vingança'?

Quinto colocado na Segunda Divisão espanhola, com 33 pontos, o Saragoça procura esta terça-feira dar um início positivo ao seu ano civil de 2020, quando pelas 20 horas receber a visita do Sp. Gijón, uma equipa que na tabela está precisamente dez posições abaixo (com menos 8 pontos).



Vindo de uma derrota no último jogo de 2019 (1-2 diante do Huesca), o Saragoça acerta calendário nesta partida com o terceiro posto na mira, algo que atingirá em caso de triunfo. Quanto aos de Gijón, podem saltar até ao 12.º lugar em caso de triunfo, um resultado que buscarão depois de duas derrotas seguidas.



Por fim, de notar que este será o segundo encontro da época entre estas duas equipas, tendo os de Gijón vencido na sua partida caseira por 4-0. Irá haver vingança?

CÓD 140 Saragoça 1.67 Empate 3.16 Sp. Gijón 4.5