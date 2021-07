Sarmiento-Estudiantes LP: forasteiros ainda não perderam no frente a frente

Sarmiento e Estudiantes LP defrontam-se, na madrugada deste sábado, pelas 01h15 (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a jornada inaugural do campeonato argentino de futebol.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Sarmiento registou duas vitórias (Lanus e Newell's Olds Boys), dois empates (Gimnasia LP e Newell's Old Boys) e uma derrota (Patronato), enquanto que o Estudiantes LP somou dois triunfos (Rosario Central e Platense), um empate (Gimnasia LP) e dois desaires (Argentinos Jrs e Independiente).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Estudiantes LP, equipa que venceu os dois confrontos até ao momentos disputados entre as duas formações, ambos com triunfos por 1-0.