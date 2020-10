Sarzana-Amatori Lodi: jogo pela liderança

Encontro da terceira jornada do campeonato italiano de hóquei em patins, com o Sarzana a receber a visita do Amatori Lodi, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que têm até ao momentos os mesmos 6 pontos na tabela, mercê de duas vitórias nos dois jogos já realizados.



Com possibilidade de subirem à liderança em caso de vitória, ambas as equipas prometem um espectáculo de hóquei de ataque, conforme bem mostram os registos de golos até ao momento, com 10 golos por parte dos visitantes em 8 dos da casa.



E se o registo até ao momento indica equilíbrio, a verdade é que o confronto direto o desmente por completo. Basta ver o registo desde 2016/17, com oito vitórias em oito jogos para o Amatori Lodi e com um registo de golos que não deixa dúvidas: 41 marcados e 18 sofridos.

CÓD 383 Sarzana 3.9 Empate 4.9 Amatori Lodi 1.4