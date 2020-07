Sassuolo-AC Milan: milaneses na luta europeia

Ainda na luta pelo acesso à Liga Europa da próxima temporada, o AC Milan visita esta terça-feira o reduto do Sassuolo, numa partida da 35.ª jornada da Serie A que colocará frente a frente dois conjuntos que estão separados por uma posição e por 8 pontos.



Em melhor posição, a formação milanesa, onde atua Rafael Leão, entra em campo também num melhor momento, com nove jogos seguidos sem perder, com seis vitórias e três empates. Por outro lado, pese embora esse registo positivo, a verdade é que os milaneses sofreram golos nos últimos quatro duelos, algo que ajudou à estatística de ter havido pelo menos três golos na última meia dúzia de encontros disputados.



Quanto ao Sassuolo, também vem numa boa fase, com oito jogos seguidos sem perder, ainda que tal como o Milan tenha uma sequência a sofrer, no caso de nove partidas. Nessas nove partidas, refira-se, houve sempre golos de ambas as equipas, sendo que o Sassuolo conseguiu quatro vitórias e cinco empates. Um dos últimos foi perante a Juventus, num resultado que servirá certamente de alerta para este duelo.



Quanto ao confronto direto, na primeira volta houve um nulo no marcador, num resultado que confirmou a tendência recente, que nos diz que o Milan não perdeu nenhum dos últimos sete encontros com o Sassuolo. Por outro lado, golos é coisa que não abunda nestes confrontos, já que cinco dos últimos seis duelos tiveram dois ou menos tentos.