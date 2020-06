Sassuolo-Hellas Verona: formação caseira com vantagem no frente a frente

Mais um encontro da Serie A. Este domingo, Sassuolo e Hellas Verona medem forças no Città del Tricolore, em Régio da Emília, a contar para a 28.ª jornada do campeonato italiano.

À entrada para esta jornada, a Sassuolo posiciona-se no 12.º lugar, com 33 pontos, fruto de nove triunfos, seis empates e 12 derrotas, enquanto que o Hellas Verona é 9.º classificado, com 38 pontos, após somar dez triunfos, oito empates e nove derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, a Sassuolo registou duas vitórias (Juventus e Cagliari), um empate (Udinese) e duas derrotas (Sampdoria e Nápoles), enquanto que o Hellas Verona somou dois triunfos (SPAL e Brescia), um empate (Inter) e duas derrotas (Parma e Atalanta).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para uma superioridade da Sassuolo, com três triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas formações.