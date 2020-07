Sassuolo-Juventus: Ronaldo tenta voltar aos triunfos contra uma equipa... em grande

A Juventus de Cristiano Ronaldo desloca-se, esta quarta-feira, até ao terreno da Sassuolo, em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga italiana, num encontro que colocará frente a frente duas formações - ainda que em momentos distintos - separadas por 30 pontos na tabela classificativa.



À entrada para esta ronda, a vecchia signora posiciona-se na liderança da prova, com 76 pontos, fruto de 24 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, enquanto que a Sassuolo encontra-se no 8.º lugar, com 46 pontos, após somar 13 triunfos, sete empates e 12 derrotas até ao momento no campeonato.



Nos últimos cinco jogos disputados, a Juve registou três vitórias (Lecce, Génova e Torino), um empate (Atalanta) e uma derrota (AC Milan), ao passo que a Sassuolo somou quatro triunfos (Fiorentina, Lecce, Bolonha e Lazio) e um empate (Verona).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos da Juventus nos últimos cinco duelos diante da Sassuolo, que não somou qualquer vitória dentro desse período. Pelo meio, registou-se ainda um empate entre as duas formações.

CÓD 142 Sassuolo 4.76 Empate 4.06 Juventus 1.59