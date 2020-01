Sassuolo-Nápoles: napolitanos procuram travar crise

Sem vencer há oito partidas na Serie A, o Nápoles procura despedir-se de 2019 da melhor forma, necessitando para tal de levar de vencido um Sassuolo que entra neste duelo vindo de um triunfo por 2-0 em casa do Brescia, que curiosamente travou uma série de quatro partidas seguidas sem ganhar.



11.º colocado na tabela, o Sassuolo tem 19 pontos e, em caso de vitória, pode superar os napolitanos na tabela. Quanto ao Nápoles, vem de uma derrota caseira ante o Parma, num resultado negativo que agravou o estado recente das coisas e que, como se sabe, levou mesmo à saída de Carlo Ancelotti.



De referir, por fim, que o Sassuolo tem apenas uma vitória ante o Nápoles no passado recente num total de doze partidas. Os restantes resultados sorriram todos aos napolitanos, com sete vitórias e cinco empates.

