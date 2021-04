Sassuolo-Sampdoria: separados por uma posição na tabela

Encontro da metade superior da tabela da Serie A, com o oitavo colocado Sassuolo a receber a visita do nono Sampdoria, duas equipas que entram em campo separadas por uma posição, mas que têm 7 pontos entre si.



Em melhor posição, o Sassuolo leva três vitórias seguidas, ainda que tenha sido a primeira equipa a sofrer e a chegar ao descanso atrás no marcador em quatro dos últimos cinco jogos. Por outro lado, e ainda falando em golos, em seis dos últimos sete viram-se pelo menos 3 no total dos jogos e ambas as equipas a marcar.



Quanto ao confronto direto, o Sassuolo não perdeu nenhum dos últimos três jogos diante da Sampdoria, incluindo o triunfo da primeira volta, em Génova, por 3-2. Irá repetir-se essa história?

CÓD 139 Sassuolo 1.95 Empate 3.39 Sampdoria 3.29