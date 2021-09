Sassuolo-Torino: golos em perspetiva

Depois de há uma semana ter ficado bastante perto de vencer e estragar a festa do 1000.º jogo de José Mourinho, o Sassuolo procura esta sexta-feira voltar aos triunfos, recebendo pelas 19.45 a visita do Torino, uma equipa que surge na 11.ª posição, com 3 pontos, dois postos abaixo na tabela e com menos 1 ponto.



Com uma vitória, um empate e uma derrota, o Sassuolo tem 4 golos marcados e 4 sofridos, ao passo que o Torino tem também um triunfo, mas conta depois com duas vitórias, ainda que curiosamente tenha um registo de golos positivo, com 6 marcados e 4 sofridos.



No que ao confronto direto diz respeito, note-se que houve golos de ambas as equipas nos últimos sete embates e pelo menos 3 golos nos últimos cinco. Por outro lado, o Sassuolo leva já sete partidas seguidas a sofrer diante deste Torino, uma equipa perante a qual na época passada perdeu por 3-2 fora de casa, depois de ter empatado a três em Reggio Emilia.

CÓD 207 Sassuolo 1.87 Empate 3.65 Torino 3.7