Sassuolo-Udinese: para cumprir calendário

CÓD 135 Sassuolo 2.29 Empate 3.59 Udinese 2.74

Em jogo da 36.ª jornada da Serie A, Sassuolo e Udinese encontram-se este sábado no Mapei Stadium, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que estão na 11.ª e 12.ª posições respetivamente. Tranquilos a meio da tabela, estes dois conjuntos pouco ou nada podem melhorar, pelo que até final da época o objetivo será essencialmente somar pontos para conseguir fechar em alta.Com 46 pontos, o Sassuolo vem de três derrotas consecutivas e nove jogos seguidos a sofrer golo. Desses nove duelos, refira-se, oito deles tiveram tentos de ambas as equipas e um total de 3 ou superior.Quanto à Udinese, vem de uma série de três jogos com uma vitória, um empate e uma derrota, sendo que em termos de séries há apenas a realçar também os golos: sete dos últimos oito jogos dos de Udine tiveram pelo menos 3, sendo que oito dos últimos nove tiveram golos de ambas as equipas.Em relação ao confronto direto, aí o registo dá otimismo à Udinese, que leva já sete jogos seguidos sem perder ante o Sassuolo. Desses sete duelos, refira-se, somente dois tiveram 3 ou mais golos. Um deles foi o da primeira mão, com a vitória da Udinese por 3-2 em casa.