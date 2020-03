Savehof-Malmo: forasteiros com a liderança à distância de um triunfo

Sävehof e Malmo defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 32.ª jornada do campeonato sueco de andebol, num encontro que coloca frente-a-frente duas equipas bem classificadas na tabela classificativa, sendo que uma delas, o Malmo, pode chegar mesmo à liderança em caso de triunfo.



À entrada para esta jornada, o Sävehof posiciona-se no 6.º lugar, com 35 pontos, fruto de 14 vitórias, sete empates e dez derrotas, enquanto que o Malmo encontra-se na 2.ª posição, com 47, após somar 23 triunfos, um empate e sete derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Sävehof registou uma vitória (Onnereds), um empate (Helsingborg) e três derrotas (Ystads IF, Skovde e Kristianstad), ao passo que o Malmo somou três triunfos (Guif, Varberg e Redbergslids).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos para cada uma das formações nos últimos cinco duelos, tendo-se registado ainda um empate.