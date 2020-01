SC Cambuur-Feyenoord: visitantes claramente favoritos

SC Cambuur e Feyenoord defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para os 16 avos-de-final da Taça da Holanda, num encontro em que a formação visitante parte como candidata a vencer.



O SC Cambuur, equipa que milita no segundo escalão holandês, deixou pelo caminho formações como o Huizen, o Silvolde e o GOES, ao passo que o Feyenoord - formação que integrou o grupo do FC Porto na Liga Europa - joga o seu primeiro encontro para a prova nesta temporada.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para cinco triunfos do Feyenoord contra nenhum do SC Cambuur nos últimos cinco duelos disputados. Tendo, apenas por uma vez, o resultado ter tido apenas um golo marcado.

CÓD 202 SC Cambuur 3.49 Empate 3.57 Feyenoord 1.64