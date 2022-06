SC DHFK Leipzig-SC Magdeburg: para cumprir calendário

CÓD 255 SC DHFK Leipzig 3.55 Empate 8.6 SC Magdeburg 1.35

Em jogo da 33.ª jornada do campeonato alemão, o já campeão Magdeburg visita esta quinta-feira o reduto do SC DHFK Leipzig, numa partida na qual para a formação visitante será apenas uma questão de cumprir calendário, ao passo que para os da casa será uma oportunida para melhorar ligeiramente a posição final - mas nunca sem conseguir chegar à Europa.Com 60 pontos, o Magdeburg chega a este jogo vindo da vitória sobre o Balingen/W, que permitiu esquecer o desaire sofrido no fim de semana passado diante do Benfica, na final da Liga Europeia. Já o Leipzig vem também de um triunfo, que neste caso travou uma série de cinco duelos consecutivos a ser derrotado.Em relação ao confronto direto, o balanço dos últimos cinco jogos mostra três vitórias do Magdeburg e duas do Leipzig. No duelo mais recente, em setembro, o Magdeburg venceu por 30-28.