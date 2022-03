SC Magdeburg-THW Kiel: duelo de topo na Bundesliga

Encontro da 25.ª jornada da Bundesliga, com um embate de topo da tabela entre o líder Magdeburg e o segundo colocado THW Kiel.



Comandante da classificação mesmo tendo menos uma partida disputada, com 44 pontos, o Magdeburg é a equipa em melhor forma no campeonato, chegando a esta partida numa sequência de onze triunfos consecutivos (contando duelos de todas as provas). Quanto ao THW Kiel, tem 38 pontos e no campeonato perdeu um dos últimos sete encontros, precisamente o mais recente, na receção ao Fuchse Berlin.



Em termos individuais, atenção à máquina islandesa que é Ómar Ingi Magnússon, melhor marcador (150 golos) e assistente (92) do Magdeburg. Do lado oposto, Niclas Ekberg é o melhor marcador também com 150 golos, ao passo que o melhor assistente é Sander Sagosen, com 86 passes para golo.



A fechar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra quatro partidas seguidas do Magdeburg sem perder, a última das quais em outubro, com uma vitória por 29-27.

Temas

bundesliga

magdeburg

kiel