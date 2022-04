SC Pick Szeged-Flensburg-Handball: visitantes com vantagem de 4 golos

CÓD 431 SC Pick Szeged 1.6 Empate 7.5 Flensburg-Hand. 2.65

Encontro da 2.ª mão do playoff da Liga dos Campeões, com o SC Pick Szeged a procurar em casa reverter a derrota que sofreu há uma semana em casa do Flensburg-Handball, por 25-21.Com necessidade de ganhar por 4 golos, o SC Pick Szeged entra em campo pressionado, mas a verdade é que os últimos jogos caseiros mostram uma tendência para não perder e até para conseguir vitórias amplas: nos últimos cinco não perdeu e em três deles venceu por 4 ou mais golos.Quanto ao Flensburg-Handball, tem a margem de 4 golos do seu lado mas também o facto de não ter perdido nenhum dos últimos quatro encontros. Por outro lado, também leva quatro vitórias sobre o SC Pick Szeged e seis jogos sem perder ante o mesmo oponente.