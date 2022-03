SC Pick Szeged-Montpellier HB: duelo de apurados na Champions

CÓD 352 SC Pick Szeged 1.36 Empate 9 Montpellier HB 3.4

Em jogo da 14.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, SC Pick Szeged e Montpellier HB encontram-se esta quinta-feira em solo húngaro, numa partida que colocará frente a frente duas equipas apuradas para a próxima ronda, ainda que os da casa ainda possam chegar aos lugares de entrada direta na ronda seguinte, caso consigam vencer e o Kiel tropece nesta jornada final.Com 18 pontos, o SC Pick Szeged tem 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, ao passo que o Montpellier HB surge com 2 pontos a menos, essencialmente pelo facto de ter menos uma vitória e mais uma derrota - são 4 no total, três delas nas últimas três rondas.Nos húngaros os destaques individuais são Bence Banhidi (61 golos) e o português Miguel Martins, com 38 assistências, ao passo que nos franceses em evidência têm estado Hugo Descat (57 golos) e Valentin Porte (16 passes para golo).Em termos de confronto direto, na primeira volta houve um empate a 29 em solo francês, naquele que foi o terceiro jogo seguido dos gauleses sem serem batidos.