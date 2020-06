SC Rasta Vechta-MHP Ludwigsburg: fase final do campeonato alemão de basquetebol entra em ação

SC Rasta Vechta e MHP Ludwigsburg defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 1.ª jornada da fase final do campeonato alemão de basquetebol (BBL), num encontro que irá disputar-se à porta fechada devido à pandemia de Covid-19.



Nos últimos cinco jogos disputados, o SC Rasta Vechta registou duas vitórias (Bamberg e Giessen) e três derrotas (San Pablo Burgos, Mitteldeutscher e Oldenburg), enquanto que o MHP Ludwigsburg somou cinco triunfos (SC Rasta Vechta, Hamburgo, Bonn, Frankfurt e Ulm).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para uma ligeira vantagem do MHP Ludwigsburg, com três triunfos contra dois do SC Rasta Vechta nos últimos cinco duelos entre as duas equipas.

CÓD 241 SC Rasta Vechta 3.62 Empate 11.5 MHP Ludwigsburg 1.23