SC Tomar-OC Barcelos: vicelíder com deslocação perigosa

Encontro da 22.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, com o segundo colocado OC Barcelos a visitar o reduto do sempre perigoso SC Tomar, numa partida que colocará frente a frente duas formações separadas por 13 pontos na tabela classificativa.



Com 48 pontos, em igualdade com o líder FC Porto, mas com mais um jogo disputado, os minhotos chegam a este jogo vindos de uma fase de altos e baixos nos últimos cinco duelos, com vitórias alternadas com derrotas - diante de FC Porto e Sporting.



Já os de Tomar, têm 35 pontos, estão ainda na luta pelo top-4, sendo que ao contrário do oponente ainda não perdeu neste ano civil, com cinco vitórias em sete duelos disputados. Nesses jogos, e como aviso sério para os minhotos, está a vitória sobre o Benfica por 5-2.



Quanto ao confronto direto, olhando aos doze duelos mais recentes, os de Tomar venceram 5 e perderam 4. No jogo mais recente, jogado em Barcelos em novembro, houve vitória minhota por 7-3. Ainda assim, note-se que em Tomar apenas por uma vez, em seis jogos, o OC Barcelos venceu.

CÓD 580 SC Tomar 2.6 Empate 4.3 OC Barcelos 1.8