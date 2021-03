Scarlets-Connacht: fecho de ação na fase regular do Pro 14

Em mais uma partida do Pro 14 - esta da última ronda da fase regular -, Scarlets e Connacht encontram-se na noite de segunda-feira no Parc y Scarlets, numa partida da Conferência B entre o terceiro e o segundo colocados, respetivamente.



Em melhor posição, com 43 pontos, o Connacht chega a este jogo vindo de duas derrotas consecutivas, mas nada que coloque em causa o seu apuramento para a European Champions Cup do próximo ano.



Quanto aos da casa, estão numa posição de apuramento, mas com 3 pontos apenas de vantagem sobre o Cardiff, pelo que vencer acaba por ser algo necessário para manter essa posição e não depender de terceiros para conseguir o passaporte para a prova continental.



Quanto ao confronto direto, note-se que os Connacht perderam os dois últimos jogos que disputaram diante dos Scarlets, o último dos quais em novembro, por 20-14. Como será desta vez?

CÓD 520 Scarlets 1.46 Empate 16.81 Connacht 2.17