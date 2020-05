Schalke 04-Augsburgo: regressar aos triunfos

Vindos de derrotas na jornada de regresso da Bundesliga, Schalke 04 e Augsburgo procuram este domingo, pelas 12h30, um retorno ao rumo ganhador no campeonato alemão, numa partida da 27.ª jornada da prova na qual se enfrentam duas formações a viver temporadas bem distintas até ao momento.



Com 37 pontos, o Schalke 04 está tranquilamente no oitavo lugar, ainda que a forma não seja a melhor, já que vai numa sequência de sete jogos seguidos sem vencer e cinco a sofrer golos. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a sofrer e chegou ao intervalo em desvantagem.



Quanto ao Augsburgo, é 14.º, com 27 pontos, mais 4 do que o Fortuna, chegando a este jogo vindo de seis jogos seguidos sem vencer e dez a sofrer golos. Nos últimos oito foi mesmo a primeira equipa a sofrer em sete.



Quanto ao confronto direto, de notar que o Schalke 04 não perde ante o Augsburgo há nove encontros, havendo a particularidade de ambas as equipas terem marcado em quatro dos mais recentes oito encontros. Como será desta vez?

CÓD 147 Schalke 04 2 Empate 3.35 Augsburgo 3.47