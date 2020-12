Schalke 04-Bayer Leverkusen: equipa da casa atravessa grave crise

A viver uma péssima fase no plano interno - não vence para a Bundesliga desde 17 de janeiro -, o Schalke 04 procura este domingo colocar um ponto final nesse incrível momento, ainda que o adversário nesta 10.ª jornada seja tudo menos o mais recomendável. É que do outro lado estará o terceiro colocado, uma equipa que entra neste jogo com mais 16 pontos na tabela e que não perdeu nenhum dos últimos sete encontros, incluíndo a vitória a meio da semana diante do Nice, para a Liga Europa.



Por outro lado, os farmacêuticos têm ainda a destacar outras estatísticas a ter em conta nesses tais sete encontros, especialmente porque ambas as equipas marcaram em seis deles, sendo que também em seis deles se viram pelo menos 3 golos. Falando ainda em golos, note-se que o Schalke 04 sofreu sempre nos últimos onze, sendo que em quatro dos últimos cinco sofreu mas também marcou. Ainda assim, há a acrescentar outro dado: em apenas um dos últimos dez jogos não foi a primeira equipa a sofrer.



Quanto ao confront direto, o Bayer Leverkusen não perdeu nenhum dos últimos quatro encontros diante deste Schalke 04, uma equipa perante a qual, ainda assim, leva já sete encontros seguidos a sofrer. Aliás, golos de ambas as equipas é algo que deve mesmo suceder: pelo menos foi isso que se viu em seis dos últimos sete embates. Na época passada, por exemplo, houve um empate (1-1) e uma vitória do Bayer (2-1). Como será desta vez?

CÓD 187 Schalke 04 5.64 Empate 4.25 B. Leverkusen 1.48