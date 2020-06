Schalke 04-Bayer Leverkusen: fecho de jornada na Bundesliga

No fecho da jornada 31 da Bundesliga, Schalke 04 e Bayer Leverkusen encontram-se em Gelsenkirchen, numa partida na qual os dois conjuntos entram em campo a viver momentos distintos, tal como são os seus objetivos.



Atualmente em décimo, a equipa da casa tem 38 pontos e está tranquilamente na zona intermédia da tabela - muito dificilmente chegará à Europa ou descerá de divisão -, ainda que chegue a este encontro a viver uma das piores fases da temporada, sem qualquer vitória nos últimos 13 jogos. Aliás, a última e única vitória do ano civil foi em janeiro, quando bateu o Borussia Mönchengladbach. Por outro lado, de notar que o Schalke 04 sofreu golos nos últimos nove jogos, tendo sido a primeira equipa a encaixar em quatro dos últimos cinco.



Quanto ao Bayer Leverkusen, está na luta europeia, tanto pela Champions como pela Liga Europa, sendo que neste encontro entra vindo de uma fase de altos e baixos, com vitórias alternadas com derrotas. Curiosamente este momento recente surgiu depois de uma incrível sequência de doze jogos seguidos sem perder. No que a estatística diz respeito, de notar que o Bayer foi a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito encontros - nos quais houve sempre três ou mais golos -, sendo que em cinco dos últimos sete ambas as formações fizeram balançar a rede.



No que ao confronto direto diz respeito, já contando a vitória da primeira volta, o Bayer Leverkusen vai em três jogos sem perder diante do Schalke 04, numa sequência na qual conseguiu sempre marcar ao oponente. Por outro lado, até porque nem tudo é positivo, o Bayer vai em seis jogos seguidos a sofrer diante do Schalke 04. Como será desta vez? Haverá golos de ambas as equipas?

CÓD 118 Schalke 04 5.62 Empate 4.19 B. Leverkusen 1.49