Schalke 04-Bor. M'gladbach: equilíbrio de forças tem sido uma constante

Schalke e Borussia M'gladbach defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Bundesliga, num encontro que coloca frente a frente duas equipas posicionadas nos cinco primeiros lugares da tabela classificativa.



Nos últimos cinco jogos, o Schalke soma dois triunfos (Eintracht Frankfurt e Union Berlim), dois empates (Wolfsburgo e Friburgo) e uma derrota (Bayer Leverkusen), ao passo que o B. M'gladbach somou três vitórias (Friburgo, Bayern e Paderborn), um empate (Hertha Berlim) e uma derrota (Wolfsburgo).



Relativamente ao confronto direto, destaque para dois triunfos do B. M'gladbach contra nenhum do Schalke, tendo-se registado ainda três empates entre ambos nos últimos cinco encontros. Nesses últimos confrontos, apenas um acabou com mais de dois golos marcados - a 15 de setembro de 2018, com um triunfo do B. M'gladbach por 2-1.



No que toca à classificação, de notar que o B. M'gladbach parte, para esta jornada, na 2.ª posição, com 35 pontos (menos dois que o líder RB Leipzig), enquanto que o Schalke é 5.º colocado, com 30 pontos.

CÓD 140 Schalke 04 2.45 Empate 3.3 Bor. M'gladbach 2.5