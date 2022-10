Schalke 04-Hoffenheim: sem vencer há três jogos

CÓD 198 Schalke 04 3,4 Empate 3,7 Hoffenheim 1,94

Encontro da 10.ª jornada da Bundesliga, com o Schalke 04 a receber a visita do Hoffenheim, numa partida que colocará frente a frente o 16.º e o 7.º colocados, respetivamente.Com 14 pontos, o Hoffenheim entra em campo em melhor posição, mas vem de uma derrota na ronda prévia e nos últimos três jogos não venceu. Quanto ao Schalke 04, a verdade é que está ainda numa pior situação, já que perdeu os últimos três jogos, numa sequência na qual sofreu 8 golos e marcou 3.Olhando a golos, note-se que apenas um dos últimos cinco jogos do Schalke 04 não tiveram 3 no total final, ao passo que os de Gelsenkirchen foram os primeiros a sofrer em cinco dos últimos sete encontros.Quanto ao confronto direto, o Schalke 04 marcou pelo menos um golo ao Hoffenheim nos últimos três jogos, sendo que em cinco dos últimos sete ambas as equipas marcaram. Na última época em que se defrontaram, em 2020/21, cada equipa venceu um encontro: 4-0 para o Schalke 04; 4-2 para o Hoffenheim.