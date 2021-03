Schalke 04-Mainz 05: encontro de aflitos na Bundesliga

Na abertura da jornada 24 da Bundesliga, Schalke 04 e Mainz encontram-se em Gelsenkirchen, num verdadeiro duelo de aflitos que colocará frente a frente as duas equipas que ocupam as posições mais baixas da tabela do campeonato alemão.



Em pior posição, praticamente condenado a descer, está o Schalke 04, que nesta partida procurará melhorar o seu registo incrivelmente negativo, com apenas 9 pontos em 23 partidas já disputadas. Para piorar a situação, os azuis não venceram nenhum dos últimos nove duelos, sendo que em quatro dos últimos cinco foram a primeira equipa a sofrer e ao intervalo já perdiam.



E não bastasse esse registo totalmente para esquecer, o Schalke 04 tem uma enorme lista de lesionados e ausentes, com nove elementos, nos quais entra o português Gonçalo Paciência, tudo isto para um jogo que marcará a estreia de Dimitrios Grammozis no banco, depois do despedimento de Christian Gross.



Quanto ao Mainz 05, está na zona de descida mas não está tão condenado, já que tem 17 pontos e vê a salvação à distância de 2 pontos. Um registo que de certa forma foi garantido por aquilo que foi feito nas últimas semanas, com 10 pontos conseguidos nas mais recentes seis partidas - três vitórias e um empate.



Por fim, olhemos ao contronto direto, que é provavelmente o único dado que dá motivos para o Schalke 04 sorrir. Afinal de contas a equipa de Gelsenkirchen ganhou os últimos seis duelos caseiros que disputou diante deste Mainz, sendo que em cinco deles até conseguiu marcar pelo menos 2 golos. Na primera volta viu-se um empate a dois golos no reduto do Mainz.

