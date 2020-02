Schalke 04-RB Leipzig: visitantes com moral em alta

Moralizado pela vitória conseguida em casa do Tottenham a meio da semana, o RB Leipzig visita este sábado o reduto do Schalke 04, num duelo da 23.ª jornada da Bundesliga que colocará no caminho do segundo colocado da tabela o atual sexto.



Com 45 pontos, o RB Leipzig chega a este encontro já a saber o que o Bayern Munique fez na sua partida, pelo que em caso de deslize bávaro poderá até acabar a jornada na liderança. No que a jogadores diz respeito, de notar que o Leizpig não contará com Willi Orban, Kevin Kampl e Tyler Adams, ao passo que Konrad Laimer e Ibrahima Konaté são dúvidas.



Quanto ao Schalke 04, que não poderá contar com Daniel Caligiuri, Benjamin Stambouli e Salif Sané, chega a esta partida na sequência de três empates consecutivos e apenas com uma vitória conquistada nos quatro jogos disputados este ano.



Na primeira volta, em Leipzig, foi o Schalke 04 a vencer, triunfando por 3-1. Haverá vingança?

