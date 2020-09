Schalke 04-Werder Bremen: arranque foi tudo menos... o esperado

Schalke 04 e Werder Bremen defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 2.ª jornada do campeonato alemão de futebol (Bundesliga), num encontro que irá colocar frente a frente duas formações que não começaram da melhor forma a nova temporada desportiva.

Na primeira jornada da prova, o Schalke 04 foi goleado por 8-0 (!) na deslocação ao terreno do campeão Bayern Munique, enquanto que o Werder Bremen perdeu (1-4) na receção ao Hertha Berlim.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficias e não oficiais, o Schalke 04 registou duas vitórias (Aris e Bochum) e três derrotas (Verl, Uerdingen e Bayern Munique), ao passo que o Werder Bremen somou quatro triunfos (St. Pauli, Hannover, BSV Rehden e Jena) e uma derrota (Hertha de Berlim).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Werder Bremen, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos entre as duas formações, com o Schalke 04 a conquistar o triunfo em apenas uma ocasião.