SD Amorebieta-Tenerife: duelo de opostos na La Liga 2

CÓD 161 SD Amorebieta 3.3 Empate 3.05 Tenerife 2.1

Encontro da 23.ª jornada da La Liga 2, SD Amorebieta e Tenerife encontram-se esta sexta-feira no Campo Municipal Nuevo Urritxe, numa partida que colocará frente a frente duas formações que ocupam posições bem distintas na tabela.Atualmente em 4.º, com 38 pontos, o Tenerife tem 11 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, numa campanha com 28 golos marcados e 17 sofridos. Já o SD Amorebieta é apenas 19.º, com 20 pontos, fruto de 3 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. No total, o conjunto da casa tem 26 golos marcados e 33 sofridos.Apesar de estar em pior posição, o SD Amorebieta até vem de cinco jogos seguidos sem perder, ainda que nessa fase tenha empatado quatro encontros e vencido apenas um. Por comparação, o Tenerife até perdeu o último encontro, mas nos quatro anteriores tinha ganho dois e empatado dois.De notar, por fim, que o Tenerife venceu o encontro da primeira volta, por 2-1, numa partida na qual jogou desde os 38 minutos com menos um jogador, em face da expulsão de Jeremy Mellot.