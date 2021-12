Seatt. Seahawks-San F. 49ers: terceiro confronto direto este ano

Em jogo da 12.ª semana da NFL, Seattle Seahawks e San Francisco 49ers encontram-se na noite de domingo no Lumen Field, numa partida que colocará frente a frente o 15.º e o 6.º da NFC, respetivamente.



Com seis vitórias em 11 encontros, os San Francisco 49ers são a equipa mais bem colocada na tabela, sem que nos últimos cinco duelos venceram quatro. Quanto aos Seattle Seahawks, têm apenas 3 vitórias, uma delas nos últimos cinco jogos, sendo que nos últimos três perderam sempre.



Quanto ao confronto direto, os San Francisco 49ers perderam os últimos três duelos disputados com os Seahawks, dois deles este ano, por 26-23 e 28-21. Irá haver uma terceira parte deste capítulo este ano?

Por Record