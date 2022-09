Seattle Seahawks-Denver Broncos: em busca da melhor cara

Aí está o arranque da temporada na NFL para Seattle Seahawks e Denver Broncos, num duelo entre duas equipas que na temporada passada não conseguiram passar ao playoff, depois de terem sido 11.º e 13.ºs nas respetivas conferências.



Este jogo terá a particularidade de marcar o reencontro do quarterback Russell Wilson com os de Seattle, a equipa que representou até à temporada passada, num duelo no qual os Seahawks, com Geno Smith como figura, tentarão mostrar que a sua nova cara tem potencial para fazer melhor do que a temproada passada.



Em teoria, mesmo jogando fora, os Broncos contam com a preferência dos especialistas, especialmente pelo facto dos Seahawks ainda estarem em 'construção'. Ainda assim, com Wilson do seu lado, uma surpresa não é algo de impossível. A questão aqui é que a pré-temporada não deu as melhores indicações, com três derrotas em três jogos. Já os de Denver venceram dois duelos e perderam um.



A fechar, de notar que estas duas equipas enfrentaram-se na época passada na pré-temporada, com Denver a vencer por 30-3.

