Seattle Seahawks-LA Rams: por um lugar na próxima ronda do playoff

Encontro da ronda de wild card do playoff, com os Seattle Seahawks a receberem na noite de sábado a visita dos LA Rams, num embate que colocará frente a frente duas equipas que na fase regular acabaram no terceiro e quinto postos, respetivamente.



Vindo de quatro triunfos seguidos, que permitiram fechar numa posição favorável a fase regular, os Seattle Seahawks estão num melhor momento em comparação com estes adversários, ainda que na hora do 'mata mata' por vezes isso pouco importe.



Por outro lado, note-se que esta será a terceira partida da temporada entre estes dois conjuntos, havendo por agora uma vitória para cada, sempre por parte da equipa da casa: 20-9 para os de Seattle; 23-16 para os de LA. Como será desta vez?



Note-se que a equipa que vencer irá defrontar a formação que vencer o duelo entre Chicago e New Orleans.

CÓD 449 Seatt. Seahawks 1.51 Empate 11.81 LA Rams 2.35