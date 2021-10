Seattle Seahawks-Los Angeles Rams: noite animada na NFL

Encontro de equipas da National Football League (NFC), com os Seattle Seahawks a receberem a visita dos Los Angeles Rams na madrugada de sexta-feira, numa partida na qual se enfrentaram duas equipas que têm até ao momento inícios de época distintos.



Os Rams venceram três dos quatro jogos disputados, curiosamente perdendo o mais recente. Já os Seattle Seahawks venceram dois em quatro, com a particularidade de terem ganho o mais recente.



Na confronto direto há a registo uma vantagem dos Rams nos últimos quatro duelos, com três triunfos e um desaire a registar. No mais recente, jogado em janeiro, os de LA ganharam por 30-20.

CÓD 349 Seatt. Seahawks 1.98 Empate 13.5 LA Rams 1.67