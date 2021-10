Seattle Seahawks-NO Saints: conjuntos com arranque irregular na NFL

Seattle Seahawks e New Orleans Saints defrontam-se, na madrugada desta terça-feira, pelas 01:15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a sétima jornada da NFL, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com um início de temporada algo irregular.

À entrada para esta ronda, os Seattle Seahawks posicionam-se no sexto lugar da National Football, fruto de três vitórias e duas derrotas, enquanto que os New Orleans Saints encontram-se no 12.º posto, após somarem dois triunfos e quatro desaires até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os Seattle Seahawks registaram uma vitória (San Francisco 49ers) e quatro desaires (Tennessee Titans, Minnesota Vikings, Los Angeles Rams e Pittsburgh Steelers), ao passo que os New Orleans Saints somaram três triunfos (Green Bay Packers, New England Patriots e Washington Football Team) e dois desaires (Carolina Panthers e New York Giants).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Seattle Seahawks, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os New Orleans Saints a levarem a melhor nos outros dois embates realizados.