Seattle Sounders-Cincinnati: forasteiros procuram a primeira vitória frente a este oponente

Seattle Sounders e FC Cincinnati defrontam-se na madrugada de terça para quarta-feira, a partir das 03 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de futebol (MLS), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que venceram pelo menos dois dos últimos encontros realizados na prova.

À entrada para esta ronda, os Seattle Sounders posicionam-se no 10.º lugar da Conferência Oeste, com 39 pontos, fruto de 12 vitórias, três empates e 16 derrotas, enquanto que o FC Cincinnati se encontra no sexto posto da Conferência Este, com 45 pontos, após somar 11 triunfos, 12 empates e oito desaires até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Seattle Sounders registaram duas vitórias (Houston Dynamo e Austin FC) e três derrotas (Portland Timbers, Orlando City e Vancouver Whitecaps), ao passo que o FC Cincinnati somou quatro triunfos (Charlotte, San Jose Earthquakes, Real Salt Lake e Guadalajara Chivas) e um empate (New York City).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Seattle Sounders, equipa que venceu o único duelo até ao momento disputado entre as duas formações, um encontro que terminou com goleada (4-1).