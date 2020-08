Seattle Sounders-Los Angeles FC: regressa a Major League Soccer

Numa semana marcada por protestos devido à violência policial, que levaram mesmo ao adiamento de vários jogos, Seattle Sounders e Los Angeles FC encontram-se este domingo no CenturyLink Field, num duelo que colocará frente a frente o segundo e o quinto colocados da Conferência Oeste da Major League Soccer.



Com os respetivos jogos de meio da semana adiados devido aos tais protestos, tanto Sounders como californianos chegam a esta partida 'descansados', ainda que em fases diferentes. Os de Seattle, com 11 pontos em seis partidas, venceram no jogo mais recente por 3-0, ao passo que o Los Angeles, por seu turno, vem de um desaire no dérbi com o Galaxy, por 2-0.



No que ao confronto direto diz respeito, em julho houve vitória de Los Angeles por 4-1, num duelo no qual se confirmaram algumas estatísticas: quatro dos últimos cinco embates tiveram golos e ambas as equipas, sendo que nos seis mais recentes os Sounders sofreram sempre. Por outro lado, em apenas um dos últimos seis os de Los Angeles não foram a primeira equipa a marcar.

CÓD 219 Seattle Sounders 2.41 Empate 3.44 LA FC 2.32