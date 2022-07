Seattle Sounders-Portland Timbers: duelo da Conferência Oeste da MLS

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Duelo de equipas da Conferência Oeste da Major League Soccer, com Seattle Sounders a receber a visita de Portland Timbers, numa partida que colocará frente a frente o 7.º e 10.º da referida zona do campeonato.



Com 26 pontos, Seattle tem 8 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, numa caminhada na qual marcou 26 golos e sofreu 19. Neste jogo sem João Paulo, Xavier Arreaga, Raúl Ruidíaz, Obed Vargas e Will Bruin, os Sounders venceram seis dos últimos nove duelos, sendo que nos últimos cinco foi sempre a primeira equipa a marcar.



Quanto aos Timbers, têm 23 pontos, fruto de 5 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, com 29 golos marcados e 29 sofridos. Não perderam nenhum dos últimos quatro jogos, sendo que em quatro dos mais recentes cinco houve 3 ou mais golos e ambas as equipas marcaram. Em termos individuais, Cristhian Paredes e Diego Gutierrez são baixas certas; Claudio Bravo está em dúvida.



Relativamente ao confronto direto, estas duas equipas defrontaram-se na pré-temporada, num duelo que terminou em nulo. Já no ano passado, encontraram-se por três ocasiões, com Seattle a vencer os dois primeiros jogos e a perder o terceiro.

Por Record