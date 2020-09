Seattle Sounders-Portland Timbers: duelo de rivais que promete golos

Duelo repleto de rivalidade na Conferência Oeste da Major League Soccer, com os Seattle Sounders a receberam a visita dos Portland Timbers, numa partida que colocará frente a frente o segundo e o sexto colocados da prova, respetivamente.



Separados por quatro posições e quatro pontos, Sounders e Timbers entram em campo vindos de sequências distintas nesta retoma pós-playoff, já que os de Seattle ganharam dois dos três encontros que disputaram - ainda não perderam nesta fase-, ao passo qeu os Timbers apenas triunfaram num, perderam dois e empataram outro.



Olhando a estatísticas, de notar que a última meia dúzia de jogos dos Sounders tiveram pelo menos 3 golos, ao passo que a estatística sobre para dez no que aos Timbers diz respeito (nessa dezena de jogos a formação de Portland sofreu sempre). Por outro lado, os Sounders foram a primeira equipa a marcar em quatro desses cinco, ao passo que em relação aos tais dez jogos mais recentes dos de Portland, apenas num não houve golos de ambas as equipas.



Por fim, olhar para o confronto direto, que também promete golos. É que os últimos sete duelos tiveram pelo menos três golos, sendo que em apenas um não houve tentos de ambas as equipas (precisamente o mais recente). Por outro lado, os Sounders foram a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito, ao passo que Portland sofreu nos últimos nove embates diretos.



Por fim, mais estatística para apontar: oito dos últimos nove jogos diretos tiveram menos do que 5 cartões e os últimos nove tiveram sempre mais do que 11 cantos.

CÓD 126 Seattle Sounders 1.91 Empate 3.41 Portl. Timbers 3.14