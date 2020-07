Seattle Sounders-SJ Earthquakes: estreia da Major League Soccer

Seattle Sounders e San Jose Earthquakes defrontam-se, na madrugada deste sábado, em jogo de estreia da Major League Soccer (MLS), num encontro da 1.ª jornada do Grupo B da prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Seattle Sounders registou duas vitórias (Sacramento Republic e Chicago Fire), dois empates (Olimpia e Columbus Crew) e uma derrota (Olimpia), enquanto que o San Jose Earthquakes somou um triunfo (Reno), um empate (Toronto FC) e três derrotas (Portland Timbers, Columbus Crew e Minnesota United).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Seattle Sounders com três triunfos nos últimos cinco duelos com o San Jose Earthquakes.