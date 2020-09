Seattle Sounders-SJ Earthquakes: voltar a vencer

Colocados em polos opostos na tabela da Conferência Oeste da Major League Soccer, Seattle Sounders e SJ Earthquakes encontram-se na madrugada de sexta-feira no CenturyLink Field, num partida que terá frente a frente o 2.º e o 12.º colocados da tabela, respetivamente.



Com 15 pontos em 9 jogos, os de Seattle entram em melhor posição, mas a verdade é que não vencem há duas partidas - perderam e empataram os dois últimos encontros. Pelo lado de San Jose, a seca é de quatro jogos seguidos, com duas derrotas e dois empates.



Em relação a estatísticas, de notar que os últimos sete duelos dos Sounders tiveram pelo menos 3 golos, uma estatística que também se verificou em quatro dos últimos cinco duelos dos de San Jose. Por outro lado, os Earthquakes sofreram e marcaram nos últimos cinco encontros.



Em relação ao confronto direto, em julho aconteceu um nulo entre estas duas equipas, havendo a particularidade de os Sounders não perderem em jogos da MLS diante dos Earthquakes desde 2015. De lá para cá, em dez jogos registaram-se cinco vitórias e cinco empates.

CÓD 105 Seattle Sounders 1.65 Empate 3.59 SJ Earthquakes 3.96