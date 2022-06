Seattle Sounders-Vanc. Whitecaps: visitantes procuram quebrar jejum

Duelo entre duas equipas do Oeste da Major League Soccer, com Seattle Sounders e Vancouver Whitecaps a encontrarem-se no Lumen Field na madrugada desta quarta-feira.



Em 10.º, os Whitecaps entram em campo com 17 pontos e vindos de três vitórias consecutivas, duas delas na MLS. Nos últimos oito em seis ocasiões foram os primeiros a marcar e em cinco dos últimos seis marcaram e sofreram.



Quanto aos Sounders, têm menos um ponto e estão numa posição abaixo, na 11.ª, e nos últimos três jogos venceram dois e perderam um. Em cinco dos últimos seis foram os primeiros a sofrer golos.



Em termos de confronto direto, os Sounders levam 14 jogos seguidos sem perder diante dos Whitecaps, numa série que se iniciou em 2017. Nesse período, o balanço é de nove vitórias e cinco empates, o último dos quais no duelo mais recente, em novembro, a um golo. Nessa partida os Sounders marcaram um golo e foram o primeiro a fazê-lo, tal como nos últimos sete jogos.

