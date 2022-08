Seattle Storm-Washington Mystics: arranca a luta do playoff na WNBA

CÓD 359 Seattle Storm 1.56 Empate 13 Wash. Mystics 2.45

Arranca a disputa do playoff para Seattle Storm e Washington Mystics, num que colocará frente a frente as segundas da Conferência Oeste e as terceiras do Este, que será inclusivamente o quarto encontro da época entre estas duas equipas. Até ao momento a vantagem é das de Seattle, com três vitórias, duas em casa e uma outra fora de portas.Curiosamente, apesar de terem acabado em posições distintas na tabela das respetivas conferências, Seattle Storm e Washington Mystics terminaram com o mesmo registo de temporada, com 22 vitórias e 14 derrotas.Olhando ao registo recente, as Seattle Storm venceram cinco dos últimos dez encontros, um período no qual conseguiram em média 88 pontos (para um total de 173). Quanto às Washington Mystics, ganharam sete dos últimos dez jogos, tendo marcado 81 pontos de média (com 157 pontos de média no total dos jogos).Em termos de confronto direto, a média pontual dos últimos dez jogos é de 165, com vantagem ligeiramente das Mystics, com 83 contra 82.