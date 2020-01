Section Paloise-Bordéus-Bègles: visitantes querem manter estatuto de líderes

Section Paloise e Bordéus-Bègles defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 12.ª jornada do campeonato francês de rugby, num encontro que coloca frente a frente duas formações em posições bem distintas na tabela classificativa.



Os Section Paloise somam, até ao momento, cinco triunfos e seis derrotas para a prova, colocando-se na antepenúltima posição (12.º), com 22 pontos amealhados, ao passo que o Bordéus-Bègles é líder isolado com oito triunfos, um empate e duas derrotas, contabilizando 38 pontos até ao momento.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Section Paloise, com três triunfos contra dois do Bordéus.

CÓD 256 Section Paloise 1.97 Empate 15.87 Bordéus-Bègles 1.65