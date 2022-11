Senegal-Holanda: holandeses defendem série de jogo sem perder no arranque do Mundial

CÓD 102 Senegal 6 Empate 3,85 Países Baixos 1,53

Equipa que teoricamente é a grande candidata a avançar em primeiro lugar neste Grupo A do Mundial'2022, a Holanda inicia a sua caminhada diante do Senegal, num jogo no qual os africanos entram em campo ainda debilitados moralmente pelo facto de terem perdido Sadio Mané, a sua principal figura devido a lesão.Sem o jogador do Liverpool, os africanos entram claramente como outsiders e sem grandes expectativas, isto num jogo a disputar no Al-Thumama Stadium no qual terão pela frente uns holandeses com tudo a perder.Sem Marten de Roon e Memphis Depay nesta partida, a Holanda vem de três vitórias seguidas e 15 encontros consecutivos sem perder. Por outr olado, em seis dos últimos oito jogos houve golos de ambas as equipas nos jogos da Holanda, ao passo que apenas um dos últimos cinco jogos não começou com um golo holandês. No lado senegalês, o registo é total: os africanos foram os primeiros a marcar nos últimos seis jogos.Este será o primeiro jogo da história entre estas equipas.