Sepsi-CS Voluntari: reencontro três dias depois

CÓD 152 Sepsi 1,51 Empate 3,4 CS Voluntari 4,95

Poucos dias depois de se terem encontrado na Taça da Roménia, na altura com vitória do Sepsi por 4-0, esta sexta-feira há novo duelo com o Voluntari, agora referente à 20.ª jornada do campeonato romeno.Com 28 pontos, o Sepsi surge na 7.ª posição da tabela da prova, ao passo que o Voluntari, com 24, aparece apenas duas posições abaixo, no 9.º lugar. Em termos de registos, o Sepsi leva 8 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, com 32 golos marcados e 15 sofridos, ao passo que Voluntari tem 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, com 17 golos marcados e 18 sofridos.Em termos de sequências, o Sepsi leva seis jogos sem perder, tendo nesses mesmos seis encontros dsido sempre a primeira equipa a marcar. Apenas um deeles, refira-se, não teve 3 ou mais golos - a vitória por 2-0 sobre o Petrolul.Quanto ao confronto direto, também o Sepsi tem vantagem, com três jogos seguidos sem perder. Por outro lado, agora falando em golos, apenas um dos últimos sete duelos com o Voluntari não teve 3 ou mais golos: curiosamente já esta temporada, no duelo de agosto que terminou num nulo.