Serra Leoa-Guiné Equatorial: golos em perspetiva

Vinda de um surpreendente triunfo diante da Argélia, a Guiné Equatorial procura esta quinta-feira carimbar o apuramento para a próxima ronda da CAN'2022. Para tal, a turma guineense só precisa de empatar neste encontro, já que com os 4 pontos que ficaria conseguia desde logo com os dois pés na ronda seguinte.Pela frente estará uma equipa da Serra Leoa que ainda não perdeu neste torneio e que leva seis partidas consecutivas sem conhecer o sabor da derrota. Ainda assim, nesta CAN a Serra Leoa empatou os dois jogos que disputou. Em termos estatísticos, nota para o registo total de golos, que apenas por uma vez nos últimos cinco encontros foi superior a 3. Já no caso da Guiné, nenhum dos últimos sete jogos teve mais do que 2 golos.Em relação ao confronto direto, a Serra Leoa leva três jogos seguidos sem perder e sempre a marcar diante da Guiné Equatorial. Curiosamente, a turma guineense marcou nos últimos quatro duelos com este adversário, sendo que perdeu dois desses duelos. Um dado curioso é que esses três últimos duelos tiveram sempre pelo menos 3 golos no total.