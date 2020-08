Servette FC-MFK Ruzomberok: suíço sem rodagem; eslovacos em má fase

Aí está mais um jogo da 1.ª pré-eliminatória da Liga Europa, com os suíços do Servette a receberem em Genebra a visita dos dos eslovacos do MFK Ruzomberok, numa partida na qual se enfrentarão duas formações a viver períodos distintos da temporada.



Os helvéticos, quartos na edição do ano passado da Liga suíça, ainda não disputaram qualquer jogo oficial esta época e não jogam à 'séria' há três semanas, altura na qual fecharam o campeonato com duas derrotas consecutivas. Entretanto, praticamente sem parar, disputaram dois jogos de preparação, vencendo ambos.



Quanto ao MFK Ruzomberok, é atualmente nono na tabela da Eslováquia, com 3 pontos em quatro partidas, e ainda não conseguiu qualquer triunfo nesta nova temporada. Aliás, alargando à época passada, já lá vão seis jogos seguidos a sofrer golos para a turma eslovaca, que em sete dos seus últimos nove duelo viu o marcador ter sempre menos de três golos.



Do lado suíço, refira-se, a questão dos golos é inversa, já que os últimos sete encontros tiveram pelo menos três golos, sendo que nos últimos oito ambas as equipas marcaram.

CÓD 128 Servette FC 1.46 Empate 3.43 MFK Ruzomberok 4.38