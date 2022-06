Sérvia-EUA: norte-americanos confortáveis no topo da classificação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérvia e Estados Unidos da América (EUA) defrontam-se, na tarde desta quarta-feira, a partir das 18 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quinta jornada da Liga das Nações de voleibol, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que estão atualmente separadas por cinco pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, a Sérvia posiciona-se no oitavo lugar (último de acesso aos quartos de final dos playoffs), com seis pontos, fruto de duas vitórias e duas derrotas, enquanto que os EUA se encontram na liderança isolada, com 11 pontos (mais um dos que o segundo classificado Japão), após somar quatro triunfos consecutivos até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que a Sérvia registou três vitórias (Irão, Bulgária e Argentina) e duas derrotas (França e Alemanha), ao passo que os EUA somaram cinco triunfos consecutivos (República Dominicana, Eslovénia, Holanda, Japão e Brasil).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade dos EUA, seleção que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países, com a Sérvia a levar a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período de tempo.