Sérvia-Itália: por um lugar na final do Europeu de voleibol

Encontro das meias-finais do Europeu de voleibol, com a Sérvia a defrontar a Itália, numa partida que colocará frente a frente o segundo colocado do Grupo A (onde estava Portugal) e o conjunto que terminou em primeiro no B.



Com seis vitórias em sete jogos - apenas perdeu com a Polónia, a Sérvia derrotou nas rondas as eliminar Turquia e a Holanda, ao passo que a Itália tem sete triunfos em outros tantos jogos, tendo nas rondas a eliminar afastado Letónia e Alemanha.



Olhando à pontuação por jogo, nos últimos dez duelos a Sérvia teve um total de 183, ao passo que a Itália acabou com 153. Um registo que se explica pelo facto de neste Europeu, por exemplo, a Sérvia ter disputado 29 sets, contra os 23 dos italianos. A turma italiana, refira-se, venceu o primeiro set nos últimos dez jogos que disputou.



Quanto ao confronto direto, nota para os 179 pontos em média nos últimos dez jogos, sendo que no encontro mais recente foi a Sérvia a ganhar. Foi em maio, na Nations League, com vitória por 3-1, com 25-23, 22-25, 25-22 e 25-18.