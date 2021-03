Sérvia-Portugal: teste complicado nos Balcãs

Depois de se terem estreado com vitórias na quarta-feira, Sérvia e Portugal encontram-se em Belgrado, numa partida que poderá ser decisiva para ambas as equipas deixarem bastante bem encaminhado o apuramento para o Mundial'2022. Na verdade, perder neste jogo não deixa nada fechado, até porque são duas vagas por grupo, mas quem ganhar terá desde logo dado um passo importante. E se for Portugal... mais ainda!



Vinda de uma vitória curta diante do Azerbaijão, Portugal deverá apresentar algumas trocas em relação a esse jogo, tal como o próprio Fernando Santos assumiu. Quando aos sérvios, venceram no arranque, por 3-2 diante da Irlanda, e chegam a este jogo claramente moralizados.



Note-se que a Sérvia leva cinco jogos consecutivos sem perder - a última derrota foi em novembro, diante da Escócia -, ao passo que Portugal tem um desaire nos últimos três jogos, ainda que em duelos de apuramento para o Mundial (contando outras edições) perdem apenas um em 14.



Quanto ao confronto direto, Portugal leva seis jogos seguidos sem perder, sendo que nessa meia dúzia de encontros houve golos de ambas as equipas. O balanço é de três vitórias portuguesas e três empates.

CÓD 101 Sérvia 4.02 Empate 3.42 Portugal 1.68